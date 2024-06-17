В администрации Байдена пообещали сбить цены на бензин

США решили воспользоваться нефтяными резервами и остановить рост цен на топливо

Для того чтобы остановить рост цен на бензин, администрация президента США Джо Байдена решила воспользоваться стратегическими нефтяными резервами. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на старшего советника американского президента по энергетике и инвестициям Амоса Хохштейна.

Он заявил, что стоимость топлива в США остается все еще слишком высокой для населения. Хохштейн пообещал, что администрация Байдена сделает все возможное для того, чтобы сбить цены и обеспечить потребителей достаточным предложением. В 2025 году, власти США возобновят закупки нефти до тех пор, пока ее стратегический резерв не вернется к объемам, которые нужны для обеспечения энергетической безопасности.

Издание отмечает, что бензин в США в среднем стоит 3,45 доллара за галлон. Это почти на 50 процентов больше, чем на момент ухода Дональда Трампа с поста президента США. При этом США при Байдене добились новых, рекордно высоких уровней добычи нефти и газа и экспортируют больше, чем во времена президентства Трампа.

По словам бывшего советника Джорджа Буша-младшего Боба Макнелли, любой президент, которому предстоят непростые выборы, особенно в условиях нестабильной экономики, будет беспокоиться из-за цен на бензин.

По данным Управления энергетической информации США к 6 января 2023 года в Стратегическом нефтяном резерве было только 371,580 миллионов баррелей (что стало самым низким показателем с начала декабря 1983 года). Всего же за 2022 год резервы сократились на 221,802 миллиона баррелей.

В конце мая 2024 года издание Today сообщило, что, Байден уже продемонстрировал свою неуверенность накануне выборов, когда решил высвободить миллион баррелей бензина из Северо-восточного резерва. Журналисты обратили внимание, что этот резерв предназначался для чрезвычайных ситуаций.

Аналитики Citigroup полагают, что в 2025 году цена нефти марки Brent резко снизятся до 55-60 долларов за баррель. Они ожидают, что стоимость углеводородов начнет снижаться с осени 2024 года. А в ближайшие три месяца нефть будет стоить около 82 долларов за баррель.