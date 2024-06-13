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21:05, 13 июня 2024Экономика

Ценам на нефть предсказали резкое снижение

Аналитики Citigroup заявили, что баррель нефти будет стоить в 2025 году $55-60
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Darrin Zammit Lupi / Reuters

Аналитики Citigroup спрогнозировали на следующий год резкое снижение цены нефти марки Brent до 55-60 долларов за баррель, пишет MarketWatch. Согласно предсказанной динамике, стоимость углеводородов начнет снижаться с осени 2024 года.

Эксперты ожидают, что в ближайшие три месяца нефть, как и сейчас, будет стоить около 82 долларов за баррель, а к концу года ее стоимость снизится до 74 долларов, придя к указанному диапазону весной 2025-го.

В то же время самым востребованным товаром в этом и следующем году в Citigroup назвали медь и посоветовали инвесторам открывать по ней длинные позиции, продавая при этом сырую нефть. По мнению экспертов Международного энергетического агентства (МЭА), мировой спрос на углеводороды может достичь пика в 2029 году, после чего глобальный интерес к этому виду сырья начнет постепенно снижаться.

Ранее российский вице-премьер Александр Новак предположил, что нефть в мире в 2024 году будет стоить от 80 до 85 долларов за баррель.

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      Дмитрий Воронин
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