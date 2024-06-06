Новак рассказал о цене на нефть в 2024 году

Новак: цена на нефть в 2024 году составит $ 80-85 за баррель

Нефть в мире в 2024 году будет стоить от 80 до 85 долларов за баррель, сказал в кулуарах ПМЭФ-2024 российский вице-премьер Александр Новак. Его слова приводит ТАСС.

Озвучив такую оценку, зампред правительства также отметил, что в первые четыре месяца мировые цены углеводородов находились на уровне 84 долларов.

Стоимость барреля нефти марки Brent доходила на текущей неделе до 76,8 доллара, а на момент написания материала составляла 78,9 доллара. По мнению экспертов, в ближайшее время показатель будет колебаться в пределах 71-80 долларов.

Одним из факторов, повлиявших на произошедшее падение цен, называют обнародованные ОПЕК+ планы постепенно наращивать добычу нефти рядом стран. В частности, уменьшать объемы своих добровольных сокращений в этой сфере через несколько месяцев начнут Россия и Саудовская Аравия.