В США заявили о панике Байдена

Автор USA Today Жак: Байден впал в панику из-за отставания от Трампа

Американский лидер Джо Байден впал в панику из-за отставания от экс-президента Дональда Трампа в опросах общественного мнения в преддверии выборов. Об этом заявила журналистка Ингрид Жак в материале для издания USA Today, базирующегося в США.

Автор материала отметила, что Байден любит рассказывать о своих планах на переизбрание, утверждая, что опросы общественного мнения, в которых он уступает своему конкуренту Трампу, ошибочны. По ее словам, американский лидер заявил, что динамика в опросах в его пользу, о чем якобы не пишут СМИ.

«К несчастью для Байдена, пресса об этом не пишет, потому что это неправда», — говорится в материале. Жак обратила внимание на тот факт, что Трамп превосходит Байдена в большинстве опросов. «Несмотря на оптимистичное мнение Байдена о своих шансах, его действия выдают то, что он на самом деле ощущает: панику», — подчеркнула обозревательница газеты.

Журналистка считает, что меры Белого дома сигнализируют о неуверенности президента. Такими мерами, как отмечает Жак, стали стратегическое высвобождение миллиона баррелей бензина из Северо-восточного резерва и объявление о новом этапе списания студенческих долгов.

«Дело в том, что этот резерв предназначался для чрезвычайных ситуаций. Так что это за чрезвычайная ситуация? Я бы поставила свои деньги на ужасные результаты Байдена в опросах», — высказалась автор публикации.

Жак подчеркнула, что Байден в опросах проигрывает Трампу в вопросах экономики. По ее словам, недавний опрос показал, что рейтинг одобрения американского лидера упал до 36 процентов — самого низкого уровня за два года.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Дональд Трамп и Джо Байден рассматриваются как главные кандидаты на пост.