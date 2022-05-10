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Цены на бензин в США установили исторический максимум

Американская автомобильная ассоциация: стоимость бензина в США составила $4,4 за галлон

Фото: Sven Hoppe / Globallookpress.com

Цены на бензин в Соединенных Штатах вновь побили рекорды, установив новый исторический максимум. Согласно данным Американской автомобильной ассоциации (ААА), которые приводит ТАСС, стоимость топлива поднялась до 4,4 доллара за галлон (3,785 литра).

Уточняется, что средняя цена составила 4,374 доллара за галлон, поднявшись более чем на четыре цента с предыдущего дня.

Ранее в марте президент США Джо Байден обвинил российские власти в рекордном росте цен на бензин в Соединенных Штатах. Байден назвал ситуацию с ценами на топливо кризисом и отметил, что «подорожание Путина» бьет по рядовым американцам на автозаправках.

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Варвара Кошечкина
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