Трамп перестал волноваться из-за цен на нефть

Трамп: Когда цены на нефть растут, США зарабатывают много денег

США являются крупнейшим производителем нефти в мире, и, когда цены на этот вид сырья растут, страна зарабатывает «много денег». Об этом, говоря о ситуации на топливном рынке, написал в Truth Social президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Глава государства подчеркнул, что сейчас для него гораздо важнее справиться с Ираном, не допустив «уничтожения Ближнего Востока и, по сути, всего мира».

Таким образом, Трамп, который в течение первого года после возвращения в Белый дом неоднократно заявлял о важности низких цен на нефть, наличие которых он увязывал в том числе с ускорением урегулирования украинского конфликта, перестал беспокоиться из-за подорожания углеводородов.

С одной стороны, американский президент указывает на краткосрочность текущей ценовой динамики, а с другой — дал распоряжение высвободить из национального нефтяного резерва около 40 процентов от их объема (172 миллиона баррелей), чтобы обуздать цены. «Мы это сделаем. А потом мы его вновь наполним. Я однажды наполнил его, и я вновь его наполню», — прокомментировал Трамп предпринятые шаги.

Стоимость барреля нефти марки Brent тем временем вновь достигла 100 долларов, что, как полагают аналитики, не является пределом роста.