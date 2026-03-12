Реклама

Экономика
16:30, 12 марта 2026Экономика

Стоимость нефти стала трехзначной

Нефть марки Brent подорожала до $100 за баррель
Дмитрий Воронин

Фото: Eli Hartman / Reuters

Мировые цены на нефть ускорили рост на фоне опасений рынка из-за затягивания блокировки поставок по Ормузскому проливу и усиления ударов Ирана по нефтяным и транспортным объектам на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Reuters.

Стоимость барреля марки Brent вновь, как и в начале недели, стала трехзначной, подскочив к моменту написания материала на 8,9 процента, до 100,17 доллара.

В понедельник, 9 марта, нефть дорожала до 119 долларов за баррель, но затем упала ниже 90 долларов на фоне заявлений президента США Дональда Трампа, которые были истолкованы как сигнал о скором завершении американо-израильских атак в отношении Ирана.

Тем не менее пока этот сценарий не реализован, как не был дан ход и заявлениям Трампа о военно-морском сопровождении танкеров через Ормузский пролив. Суда стран, которые Тегеран идентифицирует как недружественные, подвергаются там атакам.

В случае если ситуация с поставками сырья не исправится до конца марта, мировые цены на нефть, вероятно, обновят рекордные уровни 2008 года, когда баррель Brent стоил 147 долларов, спрогнозировали в четверг аналитики инвестбанка Goldman Sachs.

