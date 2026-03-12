Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:56, 12 марта 2026Экономика

Мировым ценам на нефть предрекли обновление рекорда

Goldman Sachs: Цены на нефть станут рекордными, если поставки не наладят в марте
Дмитрий Воронин

Фото: Christian Hartmann / Reuters

В случае если ситуация с поставками сырья на фоне боевых действий на Ближнем Востоке не исправится до конца марта, мировые цены на нефть, вероятно, обновят рекордные уровни 2008 года, когда баррель Brent стоил 147 долларов. Такой сценарий предрекли аналитики инвестбанка Goldman Sachs, на обновленный прогноз которого ссылается Reuters.

Согласно актуализированной записке экспертов, теперь они ожидают 21-дневного, а не 10-дневного сбоя поставок через Ормузский пролив, за которым должен последовать месячный восстановительный период.

Банк также ожидает, что средняя цена Brent составит 98 долларов за баррель в марте и апреле, прежде чем упадет до 71 доллара к четвертому кварталу года. В сценарии с повышенным риском, когда поставки через пролив будут нарушены в течение месяца, эти уровни, по оценке Goldman Sachs, составят 110 и 76 долларов соответственно.

Неделю назад, когда стоимость углеводородов начала расти, но еще не совершила скачок, аналитики предсказывали, что баррель марки Brent будет стоить в апреле-июне 76 долларов, а в октябре-декабре — 66 долларов.

К моменту написания материала стоимость майского фьючерса Brent росла на 4,67 процента до 96,28 доллара за баррель.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский отказался от поиска приемлемых компромиссов

    Покупатель российской нефти попросил Иран пропустить 20 танкеров

    Власти Венгрии вернули Украине изъятые инкассаторские автомобили с одним нюансом

    Россиянам перечислили самую модную обувь на весну и лето

    На Камчатке вулкан выбросил столб пепла высотой 8 километров

    Врач предупредила о последствиях неправильно установленных брекетов

    Захарова ответила на хамское заявление «банковского отребья» Зеленского о Крыме

    В Geely объяснили ситуацию с поставками кроссовера Okavango в Россию

    Удары ФАБ по пункту ВСУ в приграничном селе попали на видео

    Стало известно о печальной судьбе бывшего вора в законе Дато Кутаисского в тюрьме Бейрута

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok