Мировым ценам на нефть предрекли обновление рекорда

Goldman Sachs: Цены на нефть станут рекордными, если поставки не наладят в марте

В случае если ситуация с поставками сырья на фоне боевых действий на Ближнем Востоке не исправится до конца марта, мировые цены на нефть, вероятно, обновят рекордные уровни 2008 года, когда баррель Brent стоил 147 долларов. Такой сценарий предрекли аналитики инвестбанка Goldman Sachs, на обновленный прогноз которого ссылается Reuters.

Согласно актуализированной записке экспертов, теперь они ожидают 21-дневного, а не 10-дневного сбоя поставок через Ормузский пролив, за которым должен последовать месячный восстановительный период.

Банк также ожидает, что средняя цена Brent составит 98 долларов за баррель в марте и апреле, прежде чем упадет до 71 доллара к четвертому кварталу года. В сценарии с повышенным риском, когда поставки через пролив будут нарушены в течение месяца, эти уровни, по оценке Goldman Sachs, составят 110 и 76 долларов соответственно.

Неделю назад, когда стоимость углеводородов начала расти, но еще не совершила скачок, аналитики предсказывали, что баррель марки Brent будет стоить в апреле-июне 76 долларов, а в октябре-декабре — 66 долларов.

К моменту написания материала стоимость майского фьючерса Brent росла на 4,67 процента до 96,28 доллара за баррель.