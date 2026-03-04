Крупнейший инвестбанк резко повысил прогноз стоимости нефти

Goldman Sachs повысил прогноз стоимости нефти сразу на $10 за баррель

Крупнейший в мире инвестбанк Goldman Sachs резко повысил свой прогноз цены нефти марки ​Brent ​на ​второй ⁠квартал ‌2026 года. Об этом сообщает Reuters.

В апреле-июне аналитики кредитной организации ожидают стоимости барреля марки Brent на уровне 76 долларов, что на 10 долларов больше, чем прогнозировалось ранее. В четвертом квартале 2026 года показатель составит 66 долларов, а в 2027-м — 70 долларов, считают эксперты.

Нефть резко подорожала на текущей неделе на фоне боевых действий на Ближнем Востоке и перекрытия Ираном Ормузского пролива, через который проходят значительные объемы поставок сырья.

На фоне этого фондовые рынки по всему миру пережили падение котировок, причем на некоторых, прежде всего азиатских, оно оказалось 3 и 4 марта весьма значительным.