В Ормузском проливе загорелось подбитое снарядом судно

Британское управление морских торговых операций: В Ормузском проливе горит судно

Подбитое неизвестным снарядом грузовое судно загорелось в Ормузском проливе. Об этом сообщает Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

По данным ведомства, инцидент произошел в 11 морских милях к северу от Омана, экипаж эвакуируется.

Ситуация вокруг пролива, движение по которому блокирует подвергшийся нападению со стороны США и Израиля Иран, стала причиной рекордных колебаний на рынке сырья. С продолжением блокировки поставок ближневосточные нефтяники связывают опасения катастрофического развития событий.