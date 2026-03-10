Реклама

15:28, 10 марта 2026Экономика

Глава крупнейшей в мире нефтяной компании предупредил о катастрофе

Дмитрий Воронин

Фото: Ahmed Yosri / Reuters

Продолжение блокировки поставок сырья через контролируемый Ираном Ормузский пролив станет катастрофой для мировых рынков, считает гендиректор Saudi Aramco Амин Нассер. Его процитировало агентство Reuters.

«Чем дольше продлится сбой, тем более серьезными будут последствия для мировой экономики», — предупредил топ-менеджер, представляющий крупнейшую в мире нефтяную компанию.

Как и некоторые другие эксперты, он подчеркнул, что речь идет о крупнейшем кризисе, с которым сталкивалась отрасль.

Отвечая на вопрос о сопровождении судов ВМС США, которое ранее анонсировали американские власти, Нассер выразил поддержку «любым действиям или мерам», которые помогут компании возобновить экспорт. При этом, напоминает Reuters, по словам другого высокопоставленного представителя энергетической отрасли Персидского залива, единственным путем возобновления поставок является прекращение боевых действий.

Ранее стало известно, что ведущие ближневосточные производители нефти сократили производство на 20-25 процентов относительно уровней февраля. Падение показателя в Ираке составило 2,9 миллиона баррелей в день, в Саудовской Аравии — 2-2,5 миллиона, а в ОАЭ — 500-800 тысяч.

