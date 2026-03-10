Шок мирового рынка нефти назвали крупнейшим в истории

FT: Выход на рынок нефтяных резервов стран G7 не стабилизирует рынок

Выброс на рынок сотен миллионов баррелей нефти из стратегических запасов стран G7 вряд ли способен надолго стабилизировать цены на топливо в случае продолжения конфликта на Ближнем Востоке. Об этом со ссылкой на экспертов пишет Financial Times (FT).

Так, по словам аналитика банка Morgan Stanley Мартина Ратса, соответствующие возможности ведущих стран Запада сейчас являются «явно противоречивыми» в том числе потому, что использование указанной меры «сигнализирует о серьезности момента, о том, что мы находимся в состоянии повышенного стресса», причиной которого можно назвать «крупнейший шок поставок в истории нефтяного рынка». Тот же Суэцкий кризис в 1950-х затронул 10 процентов мировых поставок, что намного меньше, чем сейчас, отметил специалист.

«Заменить потоки запасами очень и очень сложно», — согласился с ним Пол Хорснелл из Оксфордского института энергетических исследований.

О планах стран «Большой семерки» задействовать запасы на фоне взлета нефти до 119 долларов за баррель стало известно 9 марта. «Мы договорились внимательно следить за ситуацией и готовы принять все необходимые меры, включая использование стратегических резервов», — процитировало агентство Bloomberg главу Минфина Франции Ролана Лескюра, сделавшего заявление после встречи с коллегами.

Позднее в тот же день цена углеводородов, подскочившая более чем на четверть, вернулась к прежним значениям на фоне ряда заявлений мировых лидеров и прежде всего слов президента США Дональда Трампа, которые рынок воспринял как указание на скорое завершение боевых действий.

