Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:33, 10 марта 2026Экономика

Нефть резко подешевела на фоне заявлений Трампа

Мировые цены на нефть упали ниже 100 долларов за баррель
Дмитрий Воронин

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Мировые цены на нефть вернулись к уровням примерно соответствующим показателям вечера 6 марта. Это произошло после того, как накануне они подскочили до 119 долларов за баррель, после чего упали ниже 100, а потом и 90 долларов. Резкий откат произошел на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о том, что атаки в отношении блокирующего поставки сырья через Ормузский пролив Ирана завершатся в ближайшее время. К моменту написания материала стоимость барреля марки Brent составляла 93,07 доллара.

«Мировые нефтяные цены растут, мы это прекрасно видим. Только за последнюю неделю они прибавили более 30 процентов», — заявил 9 марта президент России Владимир Путин. По его словам, Москва готова работать с Европой по поставкам нефти и газа, но «от них нужен сигнал».

В этот же день главы России и Соединенных Штатов провели телефонные переговоры. Стремясь справиться с резким подорожанием нефти, которое, по данным CNN, вызвало панику в администрации Трампа, президент США анонсировал временное ослабление нефтяных санкций в отношении ряда стран.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российская экономика столкнулась с серьезной проблемой

    В США заявили о неоправданных надеждах Вашингтона на быстрый крах Ирана

    Постсоветская страна отправила Ирану гуманитарную помощь

    Израиль ударил по иранской школе

    Нефть резко подешевела на фоне заявлений Трампа

    У ликвидированного бойца ВСУ нашли «тетрадь расходов»

    Объявлено о возможной подготовке значительной операции в зоне СВО

    Названы главные ошибки в использовании секс-игрушек

    В словах Трампа о завершении конфликта в Иране сильно усомнились

    Демократы потребовали объяснить причины нападения США на Иран

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok