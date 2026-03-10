Нефть резко подешевела на фоне заявлений Трампа

Мировые цены на нефть упали ниже 100 долларов за баррель

Мировые цены на нефть вернулись к уровням примерно соответствующим показателям вечера 6 марта. Это произошло после того, как накануне они подскочили до 119 долларов за баррель, после чего упали ниже 100, а потом и 90 долларов. Резкий откат произошел на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о том, что атаки в отношении блокирующего поставки сырья через Ормузский пролив Ирана завершатся в ближайшее время. К моменту написания материала стоимость барреля марки Brent составляла 93,07 доллара.

«Мировые нефтяные цены растут, мы это прекрасно видим. Только за последнюю неделю они прибавили более 30 процентов», — заявил 9 марта президент России Владимир Путин. По его словам, Москва готова работать с Европой по поставкам нефти и газа, но «от них нужен сигнал».

В этот же день главы России и Соединенных Штатов провели телефонные переговоры. Стремясь справиться с резким подорожанием нефти, которое, по данным CNN, вызвало панику в администрации Трампа, президент США анонсировал временное ослабление нефтяных санкций в отношении ряда стран.