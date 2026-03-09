Реклама

19:24, 9 марта 2026
Экономика

Путин прокомментировал рост цен на нефть и газ

Путин прокомментировал резкий рост цен на нефть и газ в мире
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)
СюжетПоставки нефти и газа в Европу:

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Президент России Владимир Путин обратил внимание на резкий рост цен на нефть и газ. Об этом он заявил в ходе совещания о ситуации на мировом рынке нефти и газа, его слова цитирует ТАСС.

«Мировые нефтяные цены растут, мы это прекрасно видим. Только за последнюю неделю они прибавили более 30 процентов», — заявил президент России. Путин подчеркнул, что высокие цены на сырьевые товары носят временный характер.

«Все равно колебания идут, и тенденция-то не в сторону уменьшения, а в сторону повышения», — отметил президент России в ходе профильного совещания. Он обратил внимание, что рано утром цена на нефть была свыше 119 долларов за баррель, но после она понизилась до 106-107 долларов.

Также Владимир Путин подчеркнул, что российским энергетическим компаниям важно грамотно действовать в условиях высоких цен на нефть и газ. Он посоветовал направить дополнительную экспортную выручку на снижение своей долговой нагрузки, задолженности перед отечественными банками.

На совещании Владимир Путин заявил, что Россия готова работать с Европой по поставкам нефти и газа, но «от них нужен сигнал». Также президент назвал «надежных покупателей» сырьевых товаров Словакию и Венгрию.

