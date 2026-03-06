Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:51, 6 марта 2026Экономика

Американский министр рассказал о сроках начала военного сопровождения нефтяных танкеров

Райт: США начнут сопровождать суда вдоль берега Ирана, «когда это будет разумно»
Дмитрий Воронин

Фото: Amr Alfiky / Reuters

США планируют сначала ослабить Иран и только потом запустить военное-морское сопровождение судов вдоль его берегов, через Ормузский пролив, которое ранее анонсировал американский президент Дональд Трамп. Соответствующие высказывания главы Минэнерго Соединенных Штатов Криса Райта приводит ТАСС.

Сроки начала такого сопровождения министр охарактеризовал словами «так быстро, как мы только сможем», отметив, что это произойдет после того, как Тегерану «ограничат возможность создавать неприятности».

«Как только это будет разумно, мы будем сопровождать суда через проливы и возобновим транспортировку энергоресурсов», — сказал Райт в эфире Fox News. Он добавил, что пока все военные ресурсы американцев направлены на «подавление возможности Ирана наносить вред».

Цены на нефть стремительно растут 6 марта на фоне подтверждения данных о фактическом перекрытии Тегераном Ормузского пролива. К моменту написания материала баррель марки Brent стоил около 91 доллара, подорожав за день примерно на 7 процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Страна-сосед России предложила США свою территорию для операции в Иране

    Курсы доллара и евро выросли

    Боец «Ахмата» пережил взрыв гранаты в подвале на СВО

    Для перехвата российских «охотников за подлодками» у Аляски подняли 12 самолетов

    Россиянка уснула на Бали и проснулась с ожогом лица из-за насекомого

    Россиянка с особым правовым статусом изменила Родине и попалась

    Путин провел совещание с представителями Минобороны и Генштаба по теме СВО

    Израиль нанес удар по иранскому командиру высокого ранга

    Американский министр рассказал о сроках начала военного сопровождения нефтяных танкеров

    Наряд Бьянки Цензори на суде по делу ее мужа удивил общественность

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok