Американский министр рассказал о сроках начала военного сопровождения нефтяных танкеров

Райт: США начнут сопровождать суда вдоль берега Ирана, «когда это будет разумно»

США планируют сначала ослабить Иран и только потом запустить военное-морское сопровождение судов вдоль его берегов, через Ормузский пролив, которое ранее анонсировал американский президент Дональд Трамп. Соответствующие высказывания главы Минэнерго Соединенных Штатов Криса Райта приводит ТАСС.

Сроки начала такого сопровождения министр охарактеризовал словами «так быстро, как мы только сможем», отметив, что это произойдет после того, как Тегерану «ограничат возможность создавать неприятности».

«Как только это будет разумно, мы будем сопровождать суда через проливы и возобновим транспортировку энергоресурсов», — сказал Райт в эфире Fox News. Он добавил, что пока все военные ресурсы американцев направлены на «подавление возможности Ирана наносить вред».

Цены на нефть стремительно растут 6 марта на фоне подтверждения данных о фактическом перекрытии Тегераном Ормузского пролива. К моменту написания материала баррель марки Brent стоил около 91 доллара, подорожав за день примерно на 7 процентов.