Иран заподозрили в планах заминировать «нефтяную артерию»

CBS News: Иран готовится установить морские мины в Ормузском проливе

Иран готовится установить морские мины в Ормузском проливе. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на американских чиновников.

Для этого иранские военные могут использовать небольшие суда, каждое из которых может нести от двух до трех мин. По оценкам западных разведок, на вооружении Исламской Республики может находиться от двух до шести тысяч мин.

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану «невиданными последствиями» в случае минирования Ормузского пролива. До этого глава Белого дома пообещал увеличить в 20 раз силу ударов по Ирану, если Тегеран будет противодействовать поставкам нефти.

Ормузский пролив называют мировой «нефтяной артерией». Через эту акваторию проходит около 20 процентов всей добываемой на планете нефти, также по проливу идут до 30 процентов мировых поставок сжиженного природного газа,