Трамп пригрозил Ирану военным ответом из-за мин в Ормузском проливе

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану «невиданными последствиями» из-за минирования Ормузского пролива. Об этом он предупредил в социальной сети Truth Social.

«Если Иран установил какие-либо мины в Ормузском проливе, мы требуем, чтобы они были немедленно убраны! Если по какой-либо причине мины были установлены, и они не будут немедленно убраны, военные последствия для Ирана будут невиданными», — написал он.

По его словам, если Иран уберет размещенные в проливе мины, это станет «гигантским шагом в правильном направлении».

Ранее Трамп пригрозил Ирану увеличить в 20 раз силу ударов, если Тегеран будет противодействовать поставкам нефти через Ормузский пролив. Также глава Белого дома пообещал, что США уничтожат «легкоуязвимые цели, что сделает практически невозможным для Ирана когда-либо снова быть построенным как нация».