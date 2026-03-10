Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:04, 10 марта 2026Мир

Трамп пригрозил Ирану «невиданными последствиями»

Трамп пригрозил Ирану военным ответом из-за мин в Ормузском проливе
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану «невиданными последствиями» из-за минирования Ормузского пролива. Об этом он предупредил в социальной сети Truth Social.

«Если Иран установил какие-либо мины в Ормузском проливе, мы требуем, чтобы они были немедленно убраны! Если по какой-либо причине мины были установлены, и они не будут немедленно убраны, военные последствия для Ирана будут невиданными», — написал он.

По его словам, если Иран уберет размещенные в проливе мины, это станет «гигантским шагом в правильном направлении».

Ранее Трамп пригрозил Ирану увеличить в 20 раз силу ударов, если Тегеран будет противодействовать поставкам нефти через Ормузский пролив. Также глава Белого дома пообещал, что США уничтожат «легкоуязвимые цели, что сделает практически невозможным для Ирана когда-либо снова быть построенным как нация».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ ударили по Брянску британскими ракетами. Под обстрел попал завод, есть жертвы

    Трамп пригрозил Ирану «невиданными последствиями»

    Вышедший из тюрьмы мужчина насмерть забил подростка молотком и выпил его кровь

    В Германии возмутились вручением Зеленскому главной награды ЕC

    Зеленского наградили главным орденом Евросоюза

    «Галатасарай» обыграл «Ливерпуль» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

    В России назвали главных виновных в ударе по Брянску

    Генконсульство России в Иране попало под удар

    Раскрыта тема разговора Путина с президентом Ирана

    В МИД России прокомментировали ракетный удар ВСУ по Брянску

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok