Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:00, 10 марта 2026Мир

Иран пригрозил Трампу расправой

Секретарь ВСНБ Ирана Лариджани пригрозил Трампу расправой
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Aziz Taher / Reuters

Секретарь Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана Али Лариджани пригрозил президенту США Дональду Трампу расправой. Об этом чиновник написал в своем аккаунте социальной сети Х.

«Иранский народ не боится ваших пустых угроз. Даже величайшие из вас не смогли ничего с ним сделать... Остерегайтесь, чтобы не оказаться в числе тех, кто исчезнет», — подчеркнул он.

Ранее Трамп пригрозил Ирану увеличить в 20 раз силу ударов, если Тегеран будет противодействовать поставкам нефти через Ормузский пролив. Также глава Белого дома пообещал, что США уничтожат «легкоуязвимые цели, что сделает практически невозможным для Ирана когда-либо снова быть построенным как нация».

9 марта Трамп позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину. В ходе телефонного разговора российский лидер высказал соображения по урегулированию иранского конфликта, в том числе по итогам своих бесед с главами стран Персидского залива.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы движемся к столкновению». На какую страну вслед за Ираном может нацелиться Израиль и помогут ли ему США?

    Муж Бородиной вручил ей подарок за 1,5 миллиона рублей

    Ученики московской школы пожаловались на симптомы отравления

    Заветы Ильича окутал едкий смог

    Присвоивший миллионы своего друга подполковника российский майор сделал заявление

    Юрист опроверг популярный среди автомобилистов миф

    Раскрыты неожиданные детали планирования контрнаступления ВСУ 2023 года

    Высказано предположение о секретной подготовке России к масштабной операции в зоне СВО

    Военный рассказал об особенностях сбитого сверхзвукового истребителя ВСУ

    Россиян предупредили о мощном нашествии комаров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok