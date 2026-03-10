Реклама

Трамп пригрозил Ирану усилением атак в 20 раз

Марина Совина
Марина Совина

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану увеличением в 20 раз силы ударов по Ирану. Об этом он сообщил в своей соцсети Truth Social.

Он отметил, что Вашингтон примет такие меры в том случае, если Тегеран будет противодействовать поставкам нефти через Ормузский пролив. Кроме того, глава Белого дома пообещал, что Соединенные Штаты уничтожат «легко уязвимые цели, что сделает практически невозможным для Ирана когда-либо снова быть построенным как нация». При этом американский лидер выразил надежду, что этого не произойдет.

Ранее командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Маджид Мусави заявил, что Иран в развитии конфликта на Ближнем Востоке намерен применять ракеты, боевая часть которых превышает одну тонну. По его словам, у таких снарядов «большая дальность и область поражения гораздо шире».

