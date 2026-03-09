Иран повысит боевой потенциал применяемых ракет

КСИР: Иран намерен применять ракеты с боевой частью свыше одной тонны

Иран в развитии конфликта на Ближнем Востоке намерен применять ракеты, боевая часть которых превышает одну тонну. Об этом сообщил командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Маджид Мусави, передает Telegram-канал издания Mehr News.

Он подчеркнул, что Иран увеличит силу и частоту ракетных ударов. Маджид Мусави отметил, что у таких снарядов «большая дальность и область поражения гораздо шире».

Ранее представитель Минобороны Ирана генерал Реза Талайиник предрек завершение военной операции США и Израиля в ближайшие дни. Он пояснил, что военный потенциал Исламской Республики находится на таком уровне, что враг« будет вынужден прекратить войну из-за того, что оказался в тупике».