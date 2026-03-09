Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:21, 9 марта 2026Мир

Иран повысит боевой потенциал применяемых ракет

КСИР: Иран намерен применять ракеты с боевой частью свыше одной тонны
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Mussa Qawasma / Reuters

Иран в развитии конфликта на Ближнем Востоке намерен применять ракеты, боевая часть которых превышает одну тонну. Об этом сообщил командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Маджид Мусави, передает Telegram-канал издания Mehr News.

Он подчеркнул, что Иран увеличит силу и частоту ракетных ударов. Маджид Мусави отметил, что у таких снарядов «большая дальность и область поражения гораздо шире».

Ранее представитель Минобороны Ирана генерал Реза Талайиник предрек завершение военной операции США и Израиля в ближайшие дни. Он пояснил, что военный потенциал Исламской Республики находится на таком уровне, что враг« будет вынужден прекратить войну из-за того, что оказался в тупике».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин поговорил по телефону с Трампом

    В ВСУ пожаловались на частую замену военнослужащих

    Иран повысит боевой потенциал применяемых ракет

    Ирландский экономист заявил о перемене в отношениях США и Израиля

    На Украине усилилась критика в адрес Зеленского

    Трамп заявил о скором завершении войны с Ираном

    Стало известно о планах США смягчить антироссийские санкции

    Путин оценил посреднические усилия Трампа по Украине

    Иран заявил о готовности вести длительную войну против США

    Путин и Трамп выразили готовность к регулярному общению

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok