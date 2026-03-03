Реклама

Иран предрек завершение военной операции США и Израиля в ближайшие дни

Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

США и Израиль вынуждены будут завершить масштабную военную операцию против Ирана в ближайшие дни. Об этом заявил официальный представитель Минобороны исламской республики генерал Реза Талайиник, передает РИА Новости.

«Военный потенциал Исламской Республики Иран находится на таком уровне, что враг в ближайшие дни будет вынужден прекратить войну из-за того, что оказался в тупике», — сказано в сообщении.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что войну на Ближнем Востоке можно прекратить, если остановить «агрессора». «Путь к прекращению войны заключается в том, чтобы остановить агрессора. Совет Безопасности [ООН] имеет полномочия и может принять меры, если захочет», — подчеркнул дипломат.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Ее целью стали объекты командования Корпуса стражей исламской революции, аэродромы, пункты запуска беспилотников, средства противовоздушной обороны.

