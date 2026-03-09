Путин провел телефонный разговор с Трампом. О чем говорили президенты?

Ушаков: Разговор Путина и Трампа носил деловой и конструктивный характер

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По словам чиновника, Трамп позвонил Путину, чтобы «обсудить развитие текущей международной обстановки».

Разговор носил деловой, откровенный и конструктивный характер, как это обычно происходит в диалоге между российским и американским лидерами Юрий Ушаков помощник президента России

Путин и Трамп выразили готовность к регулярному общению, отметил Ушаков.

Разговор касался Ирана, Украины и Венесуэлы

В разговоре политики обсудили урегулирование в Иране и переговоры по Украине, рассказал помощник президента.

Путин высказал Трампу соображения по урегулированию иранского конфликта, в том числе по итогам своих бесед с лидерами стран Залива Юрий Ушаков помощник президента России

Акцент в разговоре Путина и Трампа был вокруг Ирана и на переговорах по Украине, добавил Ушаков. В беседе также затрагивалась тема ситуации в Венесуэле.

7 марта Путин поговорил по телефону со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом. Москва подтвердила принципиальную позицию о необходимости немедленного прекращения боевых действий, отказа от силовых методов решения проблем вокруг Ирана и во всем ближневосточном регионе.

Путин оценил посреднические усилия Трампа по Украине

Президент России положительно оценил посреднические усилия главы Белого дома по Украине, сообщил Ушаков.

С нашей стороны высказана положительная оценка посреднических усилий, принимаемых командой Дональда Трампа и им лично Юрий Ушаков помощник президента России

Российский лидер также рассказал об успешном продвижении российских войск в зоне проведения специальной военной операции (СВО), что должно побудить Киев пойти на урегулирование.

Встречу России, Украины и США, которая должна была состояться на этой неделе, отложили из-за боевых действий в Иране. Об этом ранее сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что Украина готова к встрече в любой момент и в том формате, который помог бы разрешить вооруженный конфликт.

