Россия
23:48, 9 марта 2026Россия

Путин провел телефонный разговор с Трампом. О чем говорили президенты?

Ушаков: Разговор Путина и Трампа носил деловой и конструктивный характер
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
По словам чиновника, Трамп позвонил Путину, чтобы «обсудить развитие текущей международной обстановки».

Разговор носил деловой, откровенный и конструктивный характер, как это обычно происходит в диалоге между российским и американским лидерами

Юрий Ушаковпомощник президента России

Путин и Трамп выразили готовность к регулярному общению, отметил Ушаков.

«Россия больше не враг» Почему Дональд Трамп переписал Стратегию нацбезопасности США и как это повлияет на переговоры по Украине?
«Он навязал российскую позицию» Каким был главный успех России во внешней политике в 2025 году и с чем она столкнется в 2026-м?
Разговор касался Ирана, Украины и Венесуэлы

В разговоре политики обсудили урегулирование в Иране и переговоры по Украине, рассказал помощник президента.

Путин высказал Трампу соображения по урегулированию иранского конфликта, в том числе по итогам своих бесед с лидерами стран Залива

Юрий Ушаковпомощник президента России

Акцент в разговоре Путина и Трампа был вокруг Ирана и на переговорах по Украине, добавил Ушаков. В беседе также затрагивалась тема ситуации в Венесуэле.

7 марта Путин поговорил по телефону со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом. Москва подтвердила принципиальную позицию о необходимости немедленного прекращения боевых действий, отказа от силовых методов решения проблем вокруг Ирана и во всем ближневосточном регионе.

«Мы начинаем продвигаться быстрее» Военный аналитик Василий Кашин — об итогах 2025 года в зоне СВО и будущем переговоров по Украине
«Все закончится на поле боя» Бывший аналитик ЦРУ — о перспективах мирного плана США, целях Трампа и будущем конфликта на Украине
Путин оценил посреднические усилия Трампа по Украине

Президент России положительно оценил посреднические усилия главы Белого дома по Украине, сообщил Ушаков.

С нашей стороны высказана положительная оценка посреднических усилий, принимаемых командой Дональда Трампа и им лично

Юрий Ушаковпомощник президента России

Российский лидер также рассказал об успешном продвижении российских войск в зоне проведения специальной военной операции (СВО), что должно побудить Киев пойти на урегулирование.

Встречу России, Украины и США, которая должна была состояться на этой неделе, отложили из-за боевых действий в Иране. Об этом ранее сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что Украина готова к встрече в любой момент и в том формате, который помог бы разрешить вооруженный конфликт.

