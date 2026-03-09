Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:29, 9 марта 2026Мир

Трехстороннюю встречу по Украине отложили

Зеленский: Встречу России, Украины и США отложили из-за боевых действий в Иране
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Встречу России, Украины и США, которая должна была состояться на этой неделе, отложили из-за боевых действий в Иране. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Приоритет партнеров и все внимание — ситуации вокруг Ирана, и поэтому встреча, которая планировалась на эту неделю по предложению американской стороны откладывается», — заявил украинский лидер.

Зеленский подчеркнул, что Украина готова к встрече в любой момент и в том формате, который помог бы разрешить вооруженный конфликт.

Трехстороннюю встречу по Украине переносят не впервые. Изначально она должна была состояться в конце февраля. Однако переговоры сторон по вопросу урегулирования украинского кризиса перенесли на начало марта. Смещение сроков объяснили техническими причинами и не назвали точную дату встречи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин заявил о готовности поставлять Европе нефть и газ

    «Локомотив» одержал победу в Западной конференции КХЛ

    В Турции прокомментировали мирные переговоры по Украине 11 марта

    Трехстороннюю встречу по Украине отложили

    Экс-президента Франции снова отправят за решетку

    Зеленский подписал закон об отсрочке от мобилизации

    Медвежий пенис оставили на гербе Берна

    Орбан ввел в Венгрии ограничение цен на топливо

    Путин прокомментировал рост цен на нефть и газ

    Гуменник назвал текущий сезон прорывным для себя

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok