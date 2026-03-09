Трехстороннюю встречу по Украине отложили

Зеленский: Встречу России, Украины и США отложили из-за боевых действий в Иране

Встречу России, Украины и США, которая должна была состояться на этой неделе, отложили из-за боевых действий в Иране. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Приоритет партнеров и все внимание — ситуации вокруг Ирана, и поэтому встреча, которая планировалась на эту неделю по предложению американской стороны откладывается», — заявил украинский лидер.

Зеленский подчеркнул, что Украина готова к встрече в любой момент и в том формате, который помог бы разрешить вооруженный конфликт.

Трехстороннюю встречу по Украине переносят не впервые. Изначально она должна была состояться в конце февраля. Однако переговоры сторон по вопросу урегулирования украинского кризиса перенесли на начало марта. Смещение сроков объяснили техническими причинами и не назвали точную дату встречи.