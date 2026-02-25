ТАСС: Трехстороннюю встречу по Украине перенесли на начало марта

Трехстороннюю встречу по Украине перенесли на начало марта, место согласуется. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Большая трехсторонняя встреча перенесена на начало марта, место еще согласуется», — заявил собеседник агентства.

Ранее в МИД Швейцарии заявили, что 26 февраля в Женеве пройдут новые переговоры между представителями США и Украины. По данным агентства, в этот же день в Женеве пройдут переговоры США и Ирана. Швейцария будет играть исключительно роль организатора и не будет принимать непосредственное участие в переговорном процессе.