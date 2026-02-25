Реклама

22:17, 25 февраля 2026Мир

Трехстороннюю встречу по Украине перенесли

ТАСС: Трехстороннюю встречу по Украине перенесли на начало марта
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Трехстороннюю встречу по Украине перенесли на начало марта, место согласуется. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Большая трехсторонняя встреча перенесена на начало марта, место еще согласуется», — заявил собеседник агентства.

Ранее в МИД Швейцарии заявили, что 26 февраля в Женеве пройдут новые переговоры между представителями США и Украины. По данным агентства, в этот же день в Женеве пройдут переговоры США и Ирана. Швейцария будет играть исключительно роль организатора и не будет принимать непосредственное участие в переговорном процессе.

