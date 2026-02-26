В России прокомментировали перенос трехсторонней встречи по Украине

Депутат Чепа назвал перенос трехсторонней встречи по Украине техническим

Перенос трехсторонней встречи представителей России, США и Украины является техническим, убежден первый зампред комитета Госдумы Алексей Чепа. Комментарием он поделился с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что трехсторонние переговоры сторон по вопросу урегулирования украинского кризиса перенесли на начало марта, место их проведения согласовывается.

«Это технические вопросы, где и как удобнее. Идут шаг за шагом. По многим темам есть шероховатости определенные, вот надо выравнивать шероховатости, чтобы уже встречи были более детальные. Не надо искать в этом переносе чего-то хорошего или плохого. Идет рабочий процесс», — высказался депутат.

До этого в МИД Швейцарии заявили, что 26 февраля в Женеве пройдут новые переговоры между представителями США и Украины. По данным агентства, в этот же день там встретятся делегации США и Ирана. https://lenta.ru/news/2026/02/25/stala-izvestna-data-novyh-peregovorov-po-ukraine-v-zheneve/

24 февраля спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщал, что в следующие десять дней может состояться новый раунд трехсторонних переговоров по мирному урегулированию украинского конфликта при участии представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Он добавил, что встреча может пройти во Флориде.

