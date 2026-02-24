Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:42, 24 февраля 2026Мир

Уиткофф назвал сроки нового раунда трехсторонних переговоров по Украине

Уиткофф: Новый раунд переговоров РФ, Украины и США возможен в следующие 10 дней
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

В следующие десять дней может состояться новый раунд трехсторонних переговоров по мирному урегулированию украинского конфликта при участии представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Такие сроки допустил спецпосланник президента США Стив Уиткофф на конференции «Ялтинская европейская стратегия» (YES), его слова приводит «Интерфакс-Украина».

«Я действительно думаю, что [глава СНБО Украины] Рустем [Умеров] может приехать во Флориду, чтобы встретиться с нами. И будет трехсторонняя встреча со мной, [зятем Дональда Трампа] Джаредом [Кушнером] и нашими командами, вероятно, в течение следующих 10 дней», — указал политик.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп хочет закончить конфликт на Украине до 4 июля, то есть до празднования 250-летия независимости Соединенных Штатов. В свою очередь, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Запад способен самостоятельно добиться завершения конфликта уже в 2026 году при одном условии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Буданов высказался об ударе по Валдаю

    Запад хочет вернуть Украине ядерное оружие. Почему и какой на это есть ответ

    Россиянам объяснили механизм получения свыше миллиона рублей от государства

    В сети появились кадры из бункера Зеленского

    Россия продвинулась в мирных переговорах с Украиной

    Уиткофф сделал заявление про встречу Путина и Зеленского

    Дик Адвокат завершил тренерскую карьеру

    Зеленского удивили планы Трампа по завершению конфликта на Украине

    На Западе рассказали о страшной жизни украинских беженок в ЕС

    Робот-дворник вышел на расчистку заснеженных улиц и попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok