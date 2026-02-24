Уиткофф назвал сроки нового раунда трехсторонних переговоров по Украине

Уиткофф: Новый раунд переговоров РФ, Украины и США возможен в следующие 10 дней

В следующие десять дней может состояться новый раунд трехсторонних переговоров по мирному урегулированию украинского конфликта при участии представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Такие сроки допустил спецпосланник президента США Стив Уиткофф на конференции «Ялтинская европейская стратегия» (YES), его слова приводит «Интерфакс-Украина».

«Я действительно думаю, что [глава СНБО Украины] Рустем [Умеров] может приехать во Флориду, чтобы встретиться с нами. И будет трехсторонняя встреча со мной, [зятем Дональда Трампа] Джаредом [Кушнером] и нашими командами, вероятно, в течение следующих 10 дней», — указал политик.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп хочет закончить конфликт на Украине до 4 июля, то есть до празднования 250-летия независимости Соединенных Штатов. В свою очередь, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Запад способен самостоятельно добиться завершения конфликта уже в 2026 году при одном условии.