Президент США Дональд Трамп хочет закончить конфликт на Украине до 4 июля, то есть до празднования 250-летия независимости США. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
«Союзники заявляют, что США стремятся заключить сделку до того, как Трамп проведет торжества по случаю 250-летия независимости США 4 июля», — сказал он.
Однако, по словам высокопоставленных европейских и натовских чиновников, нет никаких признаков того, что президент России Владимир Путин готов достичь соглашения, которое не удовлетворяет его основным требованиям.
Собеседники агентства утверждают, что переговоры уже несколько раз выходили за рамки установленных сроков, и даже некоторые американские чиновники в частном порядке признают, что не видят признаков готовности Путина отказаться от своих позиций.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что урегулирование конфликта на Украине невозможно без решения проблемы расширения НАТО до границ России. Дипломат подчеркнула, что Москва будет добиваться решения проблемы расширения альянса военными или политическими методами.