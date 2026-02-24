Реклама

08:56, 24 февраля 2026

Захарова назвала условие урегулирования конфликта на Украине

Захарова: Урегулирование на Украине невозможно без прекращения расширения НАТО
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Урегулирование конфликта на Украине невозможно без решения проблемы расширения НАТО до границ России. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Безудержное расширение альянсом геополитического пространства вплоть до наших границ, включая Украину, стало одной из первопричин конфликта», — отметила дипломат.

Дипломат подчеркнула, что Москва будет добиваться решения проблемы расширения альянса военными или политическими методами.

Ранее Захарова заявила, что одной из причин начала специальной военной операции стало нарушение властями Украины Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Она отметила, что закрепление украинскими властями курса на членство в НАТО нарушает условия соглашения.

