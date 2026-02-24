Захарова: Одной из причин СВО стало нарушение Киевом Договора о дружбе с Россией

Одной из причин начала специальной военной операции (СВО) стало нарушение властями Украины Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии РИА Новости.

«Руководство Украины на протяжении целого ряда лет проводило политику грубого и систематического нарушения положений Договора, которая должна квалифицироваться как отказ от его выполнения, что в дальнейшем, в частности, и привело к принятию российским руководством решения о начале специальной военной операции», — подчеркнула дипломат.

Захарова прокомментировала четвертую годовщину начала СВО и отметила, что закрепление украинскими властями курса на членство в Организации Североатлантического договора (НАТО) в конституции страны в 2019 году нарушает положения статьи 6 Договора. Она подчеркнула, что в этот момент Киев отказался от одной из основ международного признания его суверенитета — нейтрального статуса страны.

Пресс-секретарь МИД также добавила, что украинское руководство нарушало положения Договора о дружбе и партнерстве задолго до начала СВО: в частности, она упомянула ратифицированный в 2004 году меморандум между Киевом и НАТО по поддержке операций альянса.

Ранее рассказала о вызвавших обеспокоенность России перед началом СВО словах Владимира Зеленского. По мнению дипломата, данные заявления разрушили три основы украинской государственности — нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус страны.