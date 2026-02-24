Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:28, 24 февраля 2026Бывший СССР

Захарова раскрыла одну из причин начала СВО

Захарова: Одной из причин СВО стало нарушение Киевом Договора о дружбе с Россией
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ramil Sitdikov / Reuters

Одной из причин начала специальной военной операции (СВО) стало нарушение властями Украины Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии РИА Новости.

«Руководство Украины на протяжении целого ряда лет проводило политику грубого и систематического нарушения положений Договора, которая должна квалифицироваться как отказ от его выполнения, что в дальнейшем, в частности, и привело к принятию российским руководством решения о начале специальной военной операции», — подчеркнула дипломат.

Захарова прокомментировала четвертую годовщину начала СВО и отметила, что закрепление украинскими властями курса на членство в Организации Североатлантического договора (НАТО) в конституции страны в 2019 году нарушает положения статьи 6 Договора. Она подчеркнула, что в этот момент Киев отказался от одной из основ международного признания его суверенитета — нейтрального статуса страны.

Пресс-секретарь МИД также добавила, что украинское руководство нарушало положения Договора о дружбе и партнерстве задолго до начала СВО: в частности, она упомянула ратифицированный в 2004 году меморандум между Киевом и НАТО по поддержке операций альянса.

Ранее рассказала о вызвавших обеспокоенность России перед началом СВО словах Владимира Зеленского. По мнению дипломата, данные заявления разрушили три основы украинской государственности — нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский обратился с просьбой к Трампу

    ЕС не смог ввести новые санкции против России и дать Украине огромный кредит. Кто помешал?

    В НАТО испугались захвата Россией «самого опасного» места Земли

    Захарова назвала условие урегулирования конфликта на Украине

    Россиянина арестовали за логотип Instagram

    Лукашенко захотел возобновить отношения с одной прибалтийской страной

    Назван срок окончания снегопадов в Москве

    Российский «Ураган» уничтожил командный пункт ВСУ с тайными ходами на СВО

    Российский боец рассказал о страхе в первый день СВО

    Российскую актрису избили в пабе двое мужчин

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok