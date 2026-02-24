Захарова рассказала о вызвавших обеспокоенность России словах Зеленского

Захарова: Претензии Зеленского на обладание ЯО вызвали у России обеспокоенность

Претензиями президента Украины Владимира Зеленского на обладание ядерным оружием вызвали у России обеспокоенность. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Марии Захаровой, ее комментарий опубликован на сайте МИД.

«Серьезную обеспокоенность у нас вызывали и публично озвученные Зеленским в феврале 2022 года на Мюнхенской конференции по безопасности претензии на обладание ядерным оружием, что создавало реальные риски для России и стратегической стабильности в целом», — указала она.

Как утверждает дипломат, данные заявления разрушили три основы украинской государственности — нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус страны.

Ранее Захарова заявила, что специальная военная операция (СВО) была начата своевременно и обоснованно. По ее словам, рядовыми явлениями на Украине были репрессии в отношении верующих, насаждение дискриминационных законодательных актов, а также восхваление «преступников третьего рейха и их кровавых пособников-бандеровцев».