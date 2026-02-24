Захарова: СВО начата своевременно и обоснованно

Специальная военная операция (СВО) была начата своевременно и обоснованно. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД.

«Своевременность и обоснованность принятого в 2022 году российским руководством решения о начале СВО подтверждается непрекращающимся сползанием подконтрольных киевскому режиму территорий в подлинное нацистское мракобесие», — сообщила она.

Как утверждает дипломат, рядовыми явлениями на Украине были захваты храмов канонической православной церкви, репрессии в отношении верующих, насаждение дискриминационных законодательных актов, осквернение памятников советским воинам-освободителям, а также восхваление «преступников третьего рейха и их кровавых пособников-бандеровцев».

Ранее Захарова заявила, что СВО вскрыла планы западного лагеря навязать миропорядок, целью которого является обеспечение и поддержание гегемонии Запада. При этом, по ее словам, законные интересы безопасности России и ее союзников мешали этому.