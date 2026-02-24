Захарова: СВО вскрыла планы Запада навязать миропорядок

Специальная военная операция (СВО) вскрыла планы западного лагеря навязать миропорядок, целью которого является обеспечение и поддержание гегемонии Запада, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова. Ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ.

Как утверждает дипломат, законные интересы безопасности России и ее союзников мешали этому.

«Сегодня многим, в том числе на Западе, стала очевидна ущербность и нереалистичность их геополитической затеи», — указала Захарова

Ранее Захарова заявила, что правду о специальной военной операции уже невозможно не замечать и замалчивать на Западе. Дипломат подчеркнула, что никто не сможет поспорить с представленными на Международном фестивале документального кино RT. Док: «Время наших героев» кадрами, которые беспристрастно отражают реальные события конфликта.