Мир
00:28, 24 февраля 2026

Захарова заявила о вскрывшихся из-за СВО планах Запада

Захарова: СВО вскрыла планы Запада навязать миропорядок
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ramil Sitdikov / Reuters

Специальная военная операция (СВО) вскрыла планы западного лагеря навязать миропорядок, целью которого является обеспечение и поддержание гегемонии Запада, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова. Ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ.

Как утверждает дипломат, законные интересы безопасности России и ее союзников мешали этому.

«Сегодня многим, в том числе на Западе, стала очевидна ущербность и нереалистичность их геополитической затеи», — указала Захарова

Ранее Захарова заявила, что правду о специальной военной операции уже невозможно не замечать и замалчивать на Западе. Дипломат подчеркнула, что никто не сможет поспорить с представленными на Международном фестивале документального кино RT. Док: «Время наших героев» кадрами, которые беспристрастно отражают реальные события конфликта.

