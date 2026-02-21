В России выступили против замалчивания правды о СВО

Захарова: Правду о СВО уже невозможно замалчивать на Западе

Правду о специальной военной операции (СВО) уже невозможно не замечать и замалчивать на Западе. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Правду о СВО уже невозможно не замечать на Западе. И невозможно замалчивать, как это делают западные журналисты», — заметила она, выступая на Международном фестивале документального кино RT. Док: «Время наших героев».

Дипломат подчеркнула, что никто не сможет поспорить с представленными на фестивале кадрами, которые беспристрастно отражают реальные события военного конфликта. «Это не художественное отражение жизни, это сама жизнь», — резюмировала Захарова. Она добавила, что благодаря этим кадрам спустя десятилетия следующие поколения будут знать свою историю.

Ранее Захарова высказалась о положении Европы за столом переговоров по Украине. Она иронично заметила, что страны ЕС находятся «под столом» переговоров.