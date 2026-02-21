Реклама

Захарова раскрыла положение Европы в переговорах по Украине

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ramil Sitdikov / Reuters

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заявила, что Европа находится вне стола переговоров по Украине. Она высказалась об этом в эфире телеканала «Россия 1».

«Есть стол. За ним сидят, на нем какие-то бумаги, блюда, уже кто-то подходит, отходит, что-то происходит, а они оказываются, даже самое ужасное, наверное, не в том, что в другой комнате», — заявила дипломат. Самое ужасное, продолжила Захарова, заключается в том, что Европа находится «под столом, в состоянии абсолютной униженности».

Ранее Захарова рассказала, что страны Европы превратились из счастливых вассалов в несчастных рабов. Это произошло после того, как США захотели забрать себе часть европейской территории, объяснила она.

