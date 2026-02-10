Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:42, 10 февраля 2026Мир

Захарова назвала страны Европы несчастными рабами

Захарова: Страны Европы превратились из счастливых вассалов в несчастных рабов
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Страны Европы превратились из счастливых вассалов в несчастных рабов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника.

«Они столько лет должны были раскошеливаться, столько лет услужливо отказывались от собственного суверенитета, столько лет сохраняли мину счастливых вассалов, а оказалось, что они несчастные рабы», — сказала дипломат.

Это произошло после того, как США захотели забрать себе часть европейской территории, объяснила она.

Ранее сообщалось, что в новом докладе Пентагона о результатах первого года политики «мир через силу» администрации президента США Дональда Трампа Европа и Украина не были названы достижениями или приоритетами военной политики Вашингтона.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о взрыве танка с экипажем в Ленобласти

    Max уже стал обязательным для россиян. Где без него не обойтись

    Раскрыта стоимость свидания в России

    В российском городе обрушился мост

    Кристина Асмус рассказала о своем страхе словами «я ссу»

    В расправе над президентом федерации легкой атлетики России заподозрили его сына

    Карл III пообещал помочь полиции в расследовании против бывшего принца Эндрю

    Россиян предупредили о последствиях полного отказа от кофе

    В Одесской области раскрыли число оставшихся без света жителей

    В Госдуме призвали избавиться от скрытых комиссий при покупке недвижимости

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok