Захарова: Страны Европы превратились из счастливых вассалов в несчастных рабов

Страны Европы превратились из счастливых вассалов в несчастных рабов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника.

«Они столько лет должны были раскошеливаться, столько лет услужливо отказывались от собственного суверенитета, столько лет сохраняли мину счастливых вассалов, а оказалось, что они несчастные рабы», — сказала дипломат.

Это произошло после того, как США захотели забрать себе часть европейской территории, объяснила она.

Ранее сообщалось, что в новом докладе Пентагона о результатах первого года политики «мир через силу» администрации президента США Дональда Трампа Европа и Украина не были названы достижениями или приоритетами военной политики Вашингтона.