Администрация Трампа не включила Украину и Европу в список своих приоритетов

Украины не оказалось в докладе Пентагона о приоритетах военной политики

В новом докладе Пентагона о результатах первого года политики «мир через силу» администрации президента США Дональда Трампа Европа и Украина не названы достижениями или приоритетами военной политики Вашингтона. Документ размещен на сайте военного ведомства, с ним ознакомился корреспондент «Ленты.ру».

«На всей территории Соединенных Штатов и вдоль их южной границы, а также в Карибском бассейне, Индо-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке, министр войны [Пит] Хегсет поддерживает цели президента Дональда Трампа, ставящие Америку на первое место», — отмечается в тексте доклада.

Уточняется, что США также работают с союзниками и партнерами для противодействия глобальным угрозам безопасности. При этом Европа упоминается только в контексте вопроса перераспределения финансовой ответственности внутри НАТО, а Украина и вовсе не упоминается.

Ранее в беседе с «Лентой.ру» социолог и политолог Евгений Копатько отметил, что урегулирование конфликта на Украине соответствует интересам Трампа, но не является для него приоритетом. По его словам, сейчас для Белого дома Украина — лишь один из элементов глобальной политики, который является вторичным на фоне ситуации в Азии и на Ближнем Востоке.