Роль Украины в глобальном замысле Трампа раскрыли

Политолог Копатько: украинский конфликт для Дональда Трампа вторичен

Урегулирование конфликта на Украине соответствует интересам президента США Дональда Трампа, но не является для него приоритетом. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал социолог и политолог Евгений Копатько.

По его словам, сейчас для Белого дома Украина — лишь один из элементов глобальной политики. Основные свои успехи американский лидер связывает с Ближним Востоком — Сирией, ослаблением Ирана, разгромом ХАМАС и «Хезболлы». Это, как считает аналитик, первый крупный результат политики Трампа. Второй — Латинская Америка, где США «решили большинство ключевых задач». Третий — рост оборонных расходов союзников по НАТО.

«В этом контексте украинский конфликт для Дональда Трампа вторичен. Мир ему выгоден, но если он окажется недостижимым, США легко откажутся от попыток его добиться», — сказал Копатько.

Он также напомнил, что главный соперником на внешнеполитическом треке Соединенных Штатов остается Китай, что зафиксировано в новой американской Стратегии национальной безопасности.

«Поэтому внешнеполитические усилия Соединенных Штатов будут все больше концентрироваться именно на этом направлении», — заключил политолог.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров напомнил, что Россия согласилась на предложение США перейти к сотрудничеству в рамках решения украинского вопроса в Анкоридже, но Вашингтон вводит новые санкции против Москвы. «Если подходить по-мужски, то они предложили — мы согласились, значит, проблема должна быть решена», — сказал он.