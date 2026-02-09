Реклама

10:15, 9 февраля 2026Мир

Лавров уличил США в отклонении от договоренностей

Лавров: РФ согласилась на сотрудничество с США, но Вашингтон вводит санкции
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Россия согласилась на предложение США перейти к сотрудничеству в рамках решения украинского вопроса, однако Вашингтон вводит новые санкции против Москвы. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лаврова заявил в интервью для TV BRICS, текст которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

«Нам говорят, что надо решить украинскую проблему. В Анкоридже мы приняли предложение Соединенных Штатов. Если подходить "по-мужски", то они предложили — мы согласились, значит, проблема должна быть решена», — сказал он.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, приняв это предложение, Москва и Вашингтон вроде бы выполнили задачу по решению украинского вопроса и перешли к полномасштабному, широкому, взаимовыгодному сотрудничеству, однако пока на практике все выглядит наоборот — на экономическом поприще американцы объявили задачу экономического доминирования.

Министр подчеркнул, что США вводят новые санкции, устраивают «войну» против танкеров, а также пытаются запретить Индии и другим российским партнерам покупать дешевые и доступные энергоносители.

Ранее Лавров заявил, что с первых дней пребывания в Белом доме администрация президента США Дональда Трампа проявила желание наладить диалог с Россией. Он отметил, что у действующих американских властей принципиально другое мировоззрение.

