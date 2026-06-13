Латвия решила защититься от залетающих в страну дронов с помощью «секретного решения»

Премьер Латвии Кулбергс анонсировал секретное решение, которое защитит страну от дронов

Латвия решила защититься от залетающих в страну дронов с помощью «секретного решения». С соответствующим анонсом выступил премьер-министр Андрис Кулбергс. Об этом сообщает портал Delfi.

Отмечается, что в ближайшее время в Латвию прибудет группа украинских специалистов с боевым опытом. Они будут должны найти «дыры» в латвийской «стене дронов» и помочь настроить защиту. При этом точные технические детали указанного метода не раскрыты.

Заявление о новой оборонной технологии стало результатом «исторического» соглашения о военном сотрудничестве, которое Кулбергс и президент Украины Владимир Зеленский подписали в Таллине на саммите NB8.

В ночь на 7 мая на нефтебазе в городе Резекне на востоке Латвии разбился неизвестный беспилотник. Кроме того, на территории республики упал как минимум еще один дрон.