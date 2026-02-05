Реклама

Лавров рассказал о хороших моментах в диалоге с администрацией Трампа

Лавров: Администрация Трампа с первых дней проявила желание наладить диалог с РФ
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Alexander Zemlianichenko / Pool / Reuters

С первых дней пребывания в Белом доме администрация президента США Дональда Трампа проявила желание наладить диалог с Россией. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в беседе с RT, текст интервью есть в распоряжении «Ленты.ру».

Дипломат подчеркнул, что действующие американские власти принципиально другие по своему мировоззрению, а также в вопросе национальных интересов США. В частности, он вспомнил переговоры между двумя странами, которые проходили в феврале 2025 года.

«Госсекретарь Марко Рубио тогда сказал, что, администрация США будет руководствоваться национальными интересами. Они признают, что и у России есть национальные интересы, и далее вступает в силу здравый смысл. Что это значит. Между двумя такими крупными игроками интересы будут совпадать далеко не всегда. Но когда они совпадают, будет ошибкой не использовать это совпадение», — рассказал министр.

Лавров ответил Рубио, что это абсолютно соответствует подходу России. Дипломат также выразил готовность Москвы выстраивать с Вашингтоном самые разные проекты «на основе такого взаимоуважительного отношения друг к другу».

27 февраля 2025 года президент России Владимир Путин заявил, что первые контакты с администрацией Трампа вселяют надежду. Глава государства указал на то, что «нынешние американские партнеры демонстрируют прагматизм», а также отказываются от стереотипов предыдущей администрации, чьи действия «негативно отразились на международных отношениях».

