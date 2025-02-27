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15:29, 27 февраля 2025Мир

Путин оценил контакты с администрацией Трампа

Путин: Первые контакты с администрацией США вселяют надежду
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Reuters

Первые контакты с администрацией президента США Дональда Трампа вселяют надежду. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ), трансляция которой проходит на официальном Telegram-канале Кремля.

«Вы видите, мы все видим, как быстро меняется мир. В этой связи отмечу, что первые контакты с новой администрацией США вселяют определенные надежды. Также есть встречный настрой работать на восстановление отношений между странами, на постепенное решение колоссально большого объема накопившихся системных, стратегических проблем в мировой архитектуре», — отметил глава государства.

Также Путин указал на то, что «нынешние американские партнеры демонстрируют прагматизм», а также отказываются от стереотипов предыдущей администрации США, чьи действия «негативно отразились на международных отношениях».

25 февраля Путин сообщил, что вторая встреча российской и американской делегаций в Стамбуле посвящена вопросам двусторонних отношений. Он подчеркнул, что странам необходимо повысить взаимный уровень доверия.

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