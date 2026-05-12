На Украине заявили о программировании Запада на свое поражение в конфликте с Россией

Бадрак: Запад в 2023 году запрограммировал себя на поражение в конфликте с РФ

Директор Лиги оборонных предприятий Украины Валентин Бадрак в эфире канала «Укринформ» заявил, что Запад еще в 2023 году запрограммировал себя на поражение в конфликте с Россией.

В качестве примера он привел саммит G7 в Японии, когда озвучивалась идея о запрете любого экспорта, за исключением продуктов питания и медицинских препаратов. Однако тогда это лишь прозвучало, но не было реализовано.

«Побоялись. И это был момент переломный, когда западный мир фактически запрограммировал свой постоянный проигрыш на определенном этапе. Вот только сейчас мы видим, что идут, есть такие позиции. И они, как это ни странно, они выходят именно из Европы», — сказал Бадрак.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что европейские лидеры только сейчас задумались о том, что следует возобновить контакты с Россией, хотя это следовало сделать гораздо раньше.