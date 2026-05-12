Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:35, 12 мая 2026Бывший СССР

На Украине заявили о программировании Запада на свое поражение в конфликте с Россией

Бадрак: Запад в 2023 году запрограммировал себя на поражение в конфликте с РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Директор Лиги оборонных предприятий Украины Валентин Бадрак в эфире канала «Укринформ» заявил, что Запад еще в 2023 году запрограммировал себя на поражение в конфликте с Россией.

В качестве примера он привел саммит G7 в Японии, когда озвучивалась идея о запрете любого экспорта, за исключением продуктов питания и медицинских препаратов. Однако тогда это лишь прозвучало, но не было реализовано.

«Побоялись. И это был момент переломный, когда западный мир фактически запрограммировал свой постоянный проигрыш на определенном этапе. Вот только сейчас мы видим, что идут, есть такие позиции. И они, как это ни странно, они выходят именно из Европы», — сказал Бадрак.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что европейские лидеры только сейчас задумались о том, что следует возобновить контакты с Россией, хотя это следовало сделать гораздо раньше.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле ответили на вопрос о визите Трампа в Москву. Как изменились отношения России и США?

    В России назвали законный способ увеличить отпускные

    Инфекционист назвала главную опасность хантавируса

    Россиянка побывала в Швеции и назвала ее страной пенсионеров

    Стало известно об ударе ОАЭ по Ирану

    Россиян предупредили об опасности пептидных бадов

    Медведь растерзал женщину

    Сексолог оценила шансы пар прожить счастливо без орального секса

    На Украине заявили о программировании Запада на свое поражение в конфликте с Россией

    Новак оценил темпы экономического роста в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok