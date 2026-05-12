Россиянка побывала в Швеции и назвала ее страной пенсионеров

Российская тревел-блогерша Елена побывала в Швеции и перечислила главные недостатки жизни в этой стране. Своим мнением она поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

В частности, автор публикации отметила, что у жителей этой страны Европы не принято выделяться: демонстрировать достаток, носить одежду с брендами и покупать «статусные» машины. Они придерживаются идеи, что человек не должен считать себя лучше других и слишком выбиваться из общей массы. Поэтому людям, которые любят индивидуальность, яркость, красивую одежду, заметный стиль и ощущение личного успеха, такая среда может показаться слишком однообразной, подчеркнула Елена.

Кроме того, россиянка назвала Швецию страной пенсионеров. Она пояснила, что население стареет, а подрастающее поколение уезжает в более богатые и динамичные государства. «Спокойствие, размеренность, отсутствие хаоса могут понравиться туристу, но если представить жизнь молодой активной семьи или человека, которому нужен драйв, вечерняя жизнь, постоянное движение, спонтанные встречи и карьерная гонка, Швеция может показаться слишком скучной», — констатировала соотечественница.

Еще один минус жизни в Швеции, по мнению россиянки, — суровый климат. Зимы там холодные, темные и долгие, особенно на севере, а на юге в холодное врем года некомфортно из-за высокой влажности.

В числе других недостатков она назвала высокие налоги и цены на жизнь, отсутствие возможности «стать своим» среди местных и строгое подчинение правилам.

