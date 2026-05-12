Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
05:31, 12 мая 2026Путешествия

Россиянка побывала в Швеции и назвала ее страной пенсионеров

Алина Черненко

Фото: Woodan / Shutterstock / Fotodom

Российская тревел-блогерша Елена побывала в Швеции и перечислила главные недостатки жизни в этой стране. Своим мнением она поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

В частности, автор публикации отметила, что у жителей этой страны Европы не принято выделяться: демонстрировать достаток, носить одежду с брендами и покупать «статусные» машины. Они придерживаются идеи, что человек не должен считать себя лучше других и слишком выбиваться из общей массы. Поэтому людям, которые любят индивидуальность, яркость, красивую одежду, заметный стиль и ощущение личного успеха, такая среда может показаться слишком однообразной, подчеркнула Елена.

Материалы по теме:
Туристы из России хотят попасть в европейские страны. Что их там поджидает?
Туристы из России хотят попасть в европейские страны.Что их там поджидает?
15 августа 2024
Как россиянка переехала в Швецию: особенности жизни, плюсы и минусы, стереотипы
Как россиянка переехала в Швецию:особенности жизни, плюсы и минусы, стереотипы
2 июля 2018

Кроме того, россиянка назвала Швецию страной пенсионеров. Она пояснила, что население стареет, а подрастающее поколение уезжает в более богатые и динамичные государства. «Спокойствие, размеренность, отсутствие хаоса могут понравиться туристу, но если представить жизнь молодой активной семьи или человека, которому нужен драйв, вечерняя жизнь, постоянное движение, спонтанные встречи и карьерная гонка, Швеция может показаться слишком скучной», — констатировала соотечественница.

Еще один минус жизни в Швеции, по мнению россиянки, — суровый климат. Зимы там холодные, темные и долгие, особенно на севере, а на юге в холодное врем года некомфортно из-за высокой влажности.

В числе других недостатков она назвала высокие налоги и цены на жизнь, отсутствие возможности «стать своим» среди местных и строгое подчинение правилам.

Ранее эта же тревел-блогерша пожила в немецкой семье и рассказала об особенностях Германии, которые вызвали у нее недоумение. Например, россиянка удивилась, что по выходным там не работают супермаркеты, торговые центры и большинство магазинов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле ответили на вопрос о визите Трампа в Москву. Как изменились отношения России и США?

    В России назвали законный способ увеличить отпускные

    Инфекционист назвала главную опасность хантавируса

    Россиянка побывала в Швеции и назвала ее страной пенсионеров

    Стало известно об ударе ОАЭ по Ирану

    Россиян предупредили об опасности пептидных бадов

    Медведь растерзал женщину

    Сексолог оценила шансы пар прожить счастливо без орального секса

    На Украине заявили о программировании Запада на свое поражение в конфликте с Россией

    Новак оценил темпы экономического роста в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok