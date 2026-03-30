07:31, 30 марта 2026

Россиянка пожила в немецкой семье и описала опыт фразой «мне было трудно»

Алина Черненко

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Российская тревел-блогерша Елена месяц пожила в немецкой семье и рассказала об особенностях Германии, которые вызвали у нее недоумение. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

«Со временем к ним, наверное, можно привыкнуть, но лично мне было трудно, и я так и не смогла смириться с ними», — такими фразами описала свой опыт автор публикации.

В частности, россиянку удивило, что в этой стране Европы по выходным не работают супермаркеты, торговые центры и большинство магазинов, поэтому все покупки приходится планировать заранее. Кроме того, ей показалось непривычным, что зимой и в межсезонье в немецких квартирах холодно, почти как на улице.

«Обычно жильцы регулируют отопление самостоятельно и стараются не увеличивать расходы. Поэтому теплая одежда и обувь для дома — здесь нормально. Босиком не походишь», — пояснила Елена.

Россиянка также рассказала, что в Германии действует система штрафов за различные нарушения, аптеки продают все только по рецепту и не работают по выходным и ночью, в маленьких городах плохо развит общественный транспорт, а общение между мужчинами и женщинами строится на уважении личных границ.

«Например, в Германии не принято открывать девушкам двери, подавать руку, платить за счет в кафе. Без шуток вам говорю — немка может обидеться и высказать свое недовольство», — поразилась путешественница.

Ранее эта же тревел-блогерша пообщалась с немкой, которая вышла замуж за россиянина и рассказала о своем опыте. Европейка призналась, что впервые почувствовала себя женщиной.

