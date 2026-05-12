Сексолог оценила шансы пар прожить счастливо без орального секса

Сексолог Олеся Мелехина рассказала, смогут ли пары прожить счастливо без орального секса. Их шансы она оценила в своем Telegram-канале.

По словам Мелехиной, оральный секс важен в тех случаях, когда оба партнера воспринимают его как средство выражения нежности и доверия, а также получают удовольствие, когда делают приятно любимому человеку. В таких парах подобная сексуальная практика является значимой частью прелюдии, без которой половый акт считается неполноценным, пояснила специалистка.

Однако существуют пары, которым оральный секс совершенно не важен, что тоже является нормой, добавила она. Если партнеры нашли другие способы доставлять друг другу удовольствие, то прожить без орального секса вполне реально. Однако важно откровенно поговорить на эту тему и прийти к согласию, чтобы ни один из партнеров не чувствовал себя обделенным, заключила Мелехина.

