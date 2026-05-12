Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
05:00, 12 мая 2026Забота о себе

Сексолог оценила шансы пар прожить счастливо без орального секса

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: oneinchpunch / Shutterstock / Fotodom

Сексолог Олеся Мелехина рассказала, смогут ли пары прожить счастливо без орального секса. Их шансы она оценила в своем Telegram-канале.

По словам Мелехиной, оральный секс важен в тех случаях, когда оба партнера воспринимают его как средство выражения нежности и доверия, а также получают удовольствие, когда делают приятно любимому человеку. В таких парах подобная сексуальная практика является значимой частью прелюдии, без которой половый акт считается неполноценным, пояснила специалистка.

Материалы по теме:
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации. Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации.Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
30 ноября 2022
Что такое рефлексия простыми словами? Определение и виды рефлексии в психологии
Что такое рефлексия простыми словами?Определение и виды рефлексии в психологии
27 октября 2022

Однако существуют пары, которым оральный секс совершенно не важен, что тоже является нормой, добавила она. Если партнеры нашли другие способы доставлять друг другу удовольствие, то прожить без орального секса вполне реально. Однако важно откровенно поговорить на эту тему и прийти к согласию, чтобы ни один из партнеров не чувствовал себя обделенным, заключила Мелехина.

Ранее сексолог Андрей Булах рассказал, как выявить зависимость от порно. По его словам, о ней можно говорить в ситуациях, когда у человека появляется потребность во все более жестких и специфических жанрах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле ответили на вопрос о визите Трампа в Москву. Как изменились отношения России и США?

    В России назвали законный способ увеличить отпускные

    Инфекционист назвала главную опасность хантавируса

    Россиянка побывала в Швеции и назвала ее страной пенсионеров

    Стало известно об ударе ОАЭ по Ирану

    Россиян предупредили об опасности пептидных бадов

    Медведь растерзал женщину

    Сексолог оценила шансы пар прожить счастливо без орального секса

    На Украине заявили о программировании Запада на свое поражение в конфликте с Россией

    Новак оценил темпы экономического роста в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok