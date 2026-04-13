Психотерапевт перечислил тревожные звонки начавшейся зависимости от порно

Сексолог-психотерапевт Андрей Булах рассказал, как распознать тревожные звонки начавшейся порнозависимости, которые могут привести к проблемам в отношениях. Их врач перечислил в разговоре с «Лентой.ру».

Первым признаком зависимости от контента для взрослых Булах назвал увеличение времени просмотра или потребность во все более жестких и специфических жанрах. Эффект, известный как «порнографическая лестница», заставляет человека искать более острые ощущения, потому что прежние уже не вызывают привычного отклика, отметил сексолог.

Вторым тревожным звонком психотерапевт назвал синдром отмены. «Когда человек пытается прекратить просмотр порно, и у него возникает физическое и эмоциональное напряжение. Простая мастурбация без визуального ряда перестает приносить разрядку. Это приводит к срывам, за которыми следует чувство вины, потом новый период воздержания и новый срыв — цикл, напоминающий состояние периодического запоя», — предупредил специалист.

Наконец, третьим признаком зависимости является утрата контроля и приоритетов, рассказал Булах. Порнозависимый человек понимает, что ему нужно работать или заниматься важными делами, но вместо этого он часами сидит на тематических сайтах, а просмотр порно начинает вытеснять другие сферы жизни.

