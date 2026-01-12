Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
03:00, 12 января 2026Забота о себеЭксклюзив

Раскрыты причины внезапного нежелания мужчины заниматься сексом

Наталья Обрядина

Фото: Aslysun / Shutterstock / Fotodom

Психолог-сексолог центра семейного образования Secrets Алина Михайлова раскрыла несколько причин, по которым у мужчины внезапно пропадает желание заниматься сексом. Их специалистка перечислила в разговоре с «Лентой.ру».

Первой причиной Михайлова назвала скуку. «Современный человек стал заложником постоянной стимуляции: соцсети, шопинг, контент, быстрые удовольствия. Мозг привыкает к "высокому градусу" и начинает требовать еще больше новизны, интенсивности, возбуждения, в том числе и в сексе. Если же в интиме нет хотя бы минимального разнообразия, то эротическое напряжение падает», — объяснила она.

Интерес к сексу может пропасть и из-за скрытого конфликта, называемого «Мадонна — блудница». Суть его заключается в том, что, когда женщина рожает детей, мужчина начинает думать: «Мать моих детей — не для грязных желаний». В результате у него растут любовь и уважение к партнерше, а сексуальное желание падает.

Материалы по теме:
Россияне все чаще решаются увеличить пенис. Почему так происходит и какой размер врачи считают нормальным?
Россияне все чаще решаются увеличить пенис.Почему так происходит и какой размер врачи считают нормальным?
26 сентября 2025
Вокруг сексуальности женщин много мифов: как наука опровергает заблуждения об их моногамии и власти гормонов над ними?
Вокруг сексуальности женщин много мифов:как наука опровергает заблуждения об их моногамии и власти гормонов над ними?
28 мая 2022

Также интерес к сексу у мужчин может падать и из-за неправильной ролевой позиции женщины, отметила специалистка. «Если женщина становится матерью своему партнеру и чрезмерно заботится о нем, она нечаянно его кастрирует. Сексуальное напряжение исчезает, ведь мать не вызывает страсти», — объяснила она.

Другими причинами нежелания мужчины заниматься сексом могут быть постоянная критика и претензии со стороны партнерши, а также накопленные обиды.

Ранее женщины и мужчины поделились самыми неожиданными комплиментами, которые им говорили во время секса. Один мужчина отметил, что услышал неожиданный комплимент от женщины, переживавшей развод с мужем-абьюзером.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Первой ракетой посекли, второй добивали». Российский военный рассказал, как удалось уничтожить американский истребитель F-16 ВСУ

    В Лондоне захотели похитить Путина. Что об этом говорят в Москве

    Подорожает все. За какие товары и услуги россияне будут платить больше в 2026 году

    В Приморье раскрыли схему мошенничества при продаже автомобилей из Японии

    Женщина рассказала о шалостях одержимых кукол в новогодние праздники

    Раскрыты причины внезапного нежелания мужчины заниматься сексом

    Россиянам раскрыли способ накопить на пенсию по тысяче рублей в месяц

    Оператор БПЛА рассказал о преимуществе российских военных в бою

    Немецкий журналист указал на катастрофическую ситуацию в Киеве

    Работодателям разрешать отправлять сотрудников к психиатру

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok