03:00, 11 декабря 2025Забота о себе

Мужчины и женщины поделились самыми неожиданными комплиментами во время секса

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: LightField Studios / Shutterstock / Fotodom

Женщины и мужчины поделились самыми неожиданными комплиментами, которые им говорили во время секса. О своем опыте они рассказали в разделе AskReddit форума Reddit.

Один мужчина отметил, что услышал неожиданный комплимент от женщины, переживавшей развод с мужем-абьюзером.

Она сказала: «Вот что значит заниматься любовью». Контекст: нам под 30, она разведена, и, судя по всему, у них были не очень хорошие отношения, кроме того, эта женщина с детства подвергалась жестокому обращению. Секс был на один раз, спонтанный, и да, я постарался, но все равно не было ничего особенного

Novel-Caterpillar724пользователь Reddit

Одна пользовательница призналась, что мужчины делают комплименты ее запаху.

Все мужчины, с которыми я встречалась, были в восторге от того, что у меня самая вкусно пахнущая вагина, которую они когда-либо встречали. По-видимому, я выиграла в генетической лотерее

LiveLashLoveпользовательница Reddit

Еще одна женщина запомнила комплимент, который услышала во время анального секса.

«Твоя задница так мило складывается, когда я в тебе»

Abigalien_24пользовательница Reddit
Ранее женщина, испытывающая тошноту от запаха собственных гениталий, попросила пользователей сети о совете. Ей порекомендовали обратиться к психологу.

