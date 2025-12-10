Реклама

08:30, 10 декабря 2025Забота о себе

Испытывающей тошноту от запаха своих гениталий женщине дали совет

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: MRAORAOR / Shutterstock / Fotodom

Женщина, испытывающая тошноту от запаха собственных гениталий, попросила пользователей сети о совете. Проблемой она поделилась в разделе AskReddit форума Reddit.

По словам женщины, после того, как жених целует ее после орального секса, ее тошнит. «Мне нужно, чтобы он принял душ, почистил зубы и воспользовался зубной нитью, ополаскивателем для рта и съел что-нибудь с сильным вкусом, например, чеснок. Однако поцелуи во время секса очень важны для нас обоих», — посетовала она. При этом женщина добавила, что не испытывает неприязни к запаху жениха.

«Мой вкус и запах вызывают у меня отвращение не из-за гигиены. Ни один мужчина никогда не говорил, что у меня неприятный вкус или запах. Я работаю в сфере здравоохранения и пахну нормально. Я просто ненавижу вагину. Как мне с этим справиться?» — задалась вопросом она. В комментариях к посту многие пользователи порекомендовали женщине обратиться к психологу.

Ранее сексолог Надежда Ястребова опровергла три популярных мифа, связанных с проглатыванием спермы. Так, по ее словам, эякулянт, вопреки распространенному мнению, не содержит большого количества витаминов или других полезных веществ.

