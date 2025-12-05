Опровергнуты три популярных мифа о проглатывании спермы

Сексолог Надежда Ястребова опровергла три популярных мифа, связанных с проглатыванием женщинами спермы партнера. На эту тему она высказалась в Telegram-канале.

Во-первых, по словам Ястребовой, сперма не является суперфудом, как думают многие люди. Она объяснила, что в эякуляте действительно содержатся витамины и минералы, но в очень небольшом количестве, которого недостаточно для оздоровительного эффекта.

Следующий миф касается опасности проглатывания спермы. «Если партнер здоров — сперма безопасна. Желудочный сок нейтрализует практически все. Риск возникает только в одном случае: если у партнера есть инфекции, передающиеся половым путем. В этом случае ты рискуешь заразиться», — предупредила сексолог.

Третьим мифом специалистка назвала утверждение о том, что любящая женщина всегда должна глотать сперму. «Это чистой воды манипуляция. А делать что-либо в постели без желания — самонасилие и прямой путь к снижению либидо», — подчеркнула Ястребова.

